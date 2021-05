Nach 1:0-Sieg in Wiesbaden: Dynamo Dresden feiert mit 60 Fans am Stadiontor

Dresden. Im Stadion waren keine Fans dabei, als Dynamo Dresden im letzten Saisonspiel den SV Wehen Wiesbaden in der BRITA-Arena mit 1:0 besiegte und sich den Meistertitel in der 3. Liga sicherte. Die meisten Anhänger blieben daheim und verfolgten über die Medien, wie sich Dynamo durch das Tor von Pascal Sohm in der 21. Minute den Pokal für das beste Drittliga-Team der Saison sicherte.

Als die Sicherheitskräfte ihr Okay gaben, packte Kapitän Sebastian Mai den Pokal fest in beide Hände und der Zweitliga-Aufsteiger schritt zu den vor dem Stadiontor wartenden Fans. Gebückt näherten sich die Spieler dem Tor, um dann alle gemeinsam die Arme hochzureißen und den begeisterten Anhängern stolz das Objekt der Begierde zu präsentieren. “Dritte Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr!”, schallte es von beiden Seiten des Stadiontores - für ein paar Minuten waren die Spieler und die Fans vereint in Glückseligkeit. Nach ein paar Gesängen war die kleine Party aber schon wieder vorbei, die Mannschaft packte zusammen und stieg in den Mannschaftsbus, der sie nach Hause brachte. Geschäftsführer Jürgen Wehlend fuhr in seinem Dienst-Audi hinterher, aber ab und an wurde der Bus auf der Autobahn auch von Autos flankiert, in denen schwarz-gelbe Fans saßen und fröhlich winkten.