Nach 1:1 in Augsburg: RB Leipzigs Laimer und Simakan verletzt

Laut Tedesco hat sich Laimer eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Der Österreicher war kurz vor der Pause von Niklas Dorsch gefoult worden, musste bereits auf dem Rasen behandelt werden. Der Augsburger sah dafür die gelbe Karte. Simakan habe laut seinem Trainer über muskuläre Probleme geklagt. Der Franzose hatte sich nach überstandener Corona-Infektion erst in der vergangenen Woche in der Stammelf zurückgemeldet.

Inwieweit beide Profis am Samstag zur Verfügung stehen, konnte Tedesco am Mittwochabend noch nicht Sagen. RB empfängt am Samstag (15.30 Uhr) zum Abschluss der Hinrunde Arminia Bielefeld in der Red-Bull-Arena.