Nach 15-Tore-Trauma: SC DHfK Leipzig will Wiedergutmachung gegen Erlangen

Lehren gezogen

„Niederlagen brennen sich oft deutlicher ein als Siege“, beschreibt der DHfK-Coach seine Erinnerungen an das 15:19. Der Saisonauftakt gegen die Franken sei eine solche Niederlage gewesen. Der 35-Jährige wisse noch genau, wie er nach dem Spiel mit Manager Karsten Günther auf der Platte stand und die schwache Angriffsleistung analysiert habe. „Wir haben in Erlangen ein komisches Spiel gemacht. Komisch beschreibt es in diesem Fall ganz gut. Die Diskrepanz war riesig zwischen dem, was wir in der Abwehr geleistet und was wir im Angriff nicht geleistet haben“, analysiert der Trainer heute. „15 geworfene Tore erleben wir hoffentlich nie wieder“, fügt er hinzu und nimmt damit seine Offensive in die Pflicht.