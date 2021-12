Nach 2:1 gegen ManCity: So geht es für RB Leipzig in der Europa League weiter

Leipzig. RB Leipzigs Aus in der Champions League steht schon seit mehreren Wochen fest. Dennoch geht es dank des 2:1-Sieges gegen Manchester City am Dienstagabend europäisch weiter für den Bundesligisten, und zwar in der Europa League. Im neuen Jahr steigt RB dort in eine Art Sechzehntelfinale ein, von der UEFA auch als K.o.-Runden-Playoffs bezeichnet. Sie sind dem Achtelfinale vorgelagert. Anzeige

Wer bestreitet die K.o.-Runden-Playoffs?

Ran müssen die Tabellenzweiten aus der Gruppenphase der Europa League (gesetzte Teams) und die Tabellendritten aus der Gruppenphase der Champions League (ungesetzte Teams). Die Gruppenersten der Europa League steigen erst mit dem Achtelfinale in die K.o.-Phase ein. Da in beiden kontinentalen Wettbewerben am Mittwoch und Donnerstag noch die letzten Partien gespielt werden müssen, stehen noch nicht alle der insgesamt 16 Teilnehmer fest. Einige sind allerdings schon fix.

Gesetzte Teams: Betis Sevilla; Glasgow Rangers. Ungesetzte Team: Borussia Dortmund; RB Leipzig; FC Porto; Zenit St. Petersburg; Sheriff Tiraspol.

Wann wird ausgelost und welche Regeln gelten?

Die Auslosung steigt am kommenden Montag (13. Dezember) in der Zentrale des europäischen Fußballverbandes in Nyon. Jedem gesetzten Team wird ein ungesetztes zugelost. Klubs aus dem gleichen nationalen Verband können nicht aufeinandertreffen. Für RB ist also ein Duell mit einem anderen deutschen Vertreter nicht möglich.

Wann wird gespielt?

Die Partien sind für den 17. Februar sowie den 24. Februar angesetzt. Die Gruppenzweiten der Europa League bestreiten das Rückspiel zu Hause. Diesbezüglich herrscht für RB also bereits Planungssicherheit. Das Team um Kapitän Peter Gulacsi darf zunächst zu Hause ran, muss das entscheidende zweite Duell dann aber in der Fremde bestreiten.



Wie geht es nach den K.o.-Runden-Playoffs weiter?