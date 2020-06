Nach 2:2 von RB Leipzig gegen Düsseldorf: Nagelsmann hadert mit Schiri-Entscheidungen

Leipzig. Wieder zuhause nicht gewonnen, wieder den Sieg in den Schlussminuten vergeben, wieder ein Tor nach einer Standardsituation kassiert: Bei RB Leipzig saß der Frust nach dem enttäuschenden 2:2 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf tief. „Wir haben alle jetzt ein bisschen gebraucht in der Kabine um runterzukommen, weil man extrem sauer ist“, sagte Kevin Kampl nach Spielende. „Man führt 2:0, ist dann schon mit einem Bein in der Champions League und dann kriegst du noch spät zwei so beschissene Tore. Das darf einfach nicht passieren.“

Nach dem Doppelschlag durch Kampl (60.) und Timo Werner (63.) wähnte sich der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga schon auf der Siegerstraße. Aufgrund der späten Gegentore von Steven Skrzybski (87.) und André Hoffmann (90.+2) droht den Sachsen im Falle einer Niederlage gegen Dortmund am Samstag eine Woche später im Saisonfinale in Augsburg ein „Alles-oder-Nichts-Spiel". Die schon sicher geglaubte Quali für die Königsklasse steht auf dem Spiel.

Nach dem Doppelschlag durch Kampl (60.) und Timo Werner (63.) wähnte sich der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga schon auf der Siegerstraße. Aufgrund der späten Gegentore von Steven Skrzybski (87.) und André Hoffmann (90.+2) droht den Sachsen im Falle einer Niederlage gegen Dortmund am Samstag eine Woche später im Saisonfinale in Augsburg ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“. Die schon sicher geglaubte Quali für die Königsklasse steht auf dem Spiel.

"Dem Schiedsrichter mehrfach gesagt, er soll sich das anschauen"

Trainer Julian Nagelsmann wirkte nach dem unnötigen Remis, dem fünften nacheinander in der Red-Bull-Arena, ein wenig ratlos. „Ich habe keine Erklärung“, kommentierte er das neuerliche Standardgegentor – schon das vierte nach dem Ende der Corona-Pause. „Sonst hätten wir es anders gemacht in der letzten Zeit.“ Eine Wutrede an seine Schützlinge habe er in der Kabine nicht gehalten. „Letztendlich bringt es nichts, wenn du drauf haust, weil die Jungs nicht mit Absicht Unentschieden spielen.“

Peter Gulacsi: Darf im ersten Durchgang kein einziges Mal abheben. Im zweiten auch nicht. Note 3.

Deutlich mehr Unverständnis äußerte der 32-Jährige zu den diskussionswürdigen Entscheidungen von Schiedsrichter Manuel Gräfe. "Für mich waren es zwei klare Fehlentscheidungen”, nahm Nagelsmann kein Blatt vor den Mund. In der 11. Minute brachte Fortuna-Schlussmann Florian Kastenmeier Kevin Kampl im Strafraum zu Fall. Der Keeper traf zwar auch den Ball, berührte aber wohl Kampls Wade Sekundenbruchteile vorher. „Wenn 100 Feldspieler diesen Zweikampf führen, ist es 100-mal Elfmeter. Beim Torwart offensichtlich nicht“, schimpfte Nagelsmann. „Natürlich trifft er irgendwann den Ball, aber es ist, glaube ich, schon eine Chronologie der Kontakte entscheidend. Für mich ein klares Foul.“ Kampl selbst sprach von einem „klaren Elfmeter“. Er sagte: „Er trifft mich in der Kniekehle und dann vielleicht den Ball. Ich habe dem Schiedsrichter mehrfach gesagt, er soll sich das anschauen. Hat er nicht.“

Für Rösler waren es keine Fouls

Und dann war da noch die Szene vor dem 1:2-Anschlusstreffer der Fortuna in der 87. Minute. Kenan Karaman hatte sich im Strafraum Dayot Upamecano entledigt und dabei resolut seinen Ellenbogen eingesetzt, der RB-Abwehrchef kam zu Fall, auch am Fuß gab es wahrscheinlich einen Kontakt. Wieder ließ Gräfe weiterspielen, Sekunden später verkürzte Skrzybski auf 1:2. „Upamaecano ist für mich auch ein klares Foul. Köln (Sitz des Videoassistenten – d. Red.) hat gesagt, er bleibt im Rasen hängen“, meckerte Nagelsmann. „Klar bleibt er im Rasen hängen, weil er den Kontakt kriegt und dann umknickt.“

Dani Olmo (RB Leipzig): "Wir sind natürlich nicht zufrieden. Hatten uns mehr erhofft. Jetzt stehen zwei wichtige Spiele vor uns, erst recht das gegen Dortmund. Der BVB steht auf Platz zwei. Ist ein starker Gegner. Dennoch wollen wir gewinnen."

Ganz anders sah es sein Düsseldorfer Trainerkollege Uwe Rösler: „Ich habe da kein Foul gesehen. Da ist jemand, der 1,90 ist und 100 Kilo wiegt, Schulter an Schulter. Kenan hat genau das gemacht, was ich von Kenan erwarte. Er hat sich da super durchgesetzt.“ Auch das vermeintliche Foul an Kampl war aus Sicht des früheren Lok- und Chemie-Spieler nicht zu beanstanden.