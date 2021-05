Nach 203 Tagen ohne Pflichtspiel: Lok Leipzig freut sich auf Pokalduell gegen Dynamo Dresden

Leipzig. Leipziger Vereine im Duell gegen Dynamo Dresden. Das hat Tradition. Auch was Pokalwettbewerbe angeht. Sei es im FDBG-Pokal, dem Pokalwettbewerb der damaligen DDR, in dem die Dresdner es unter anderem zehnmal mit dem 1. FC Lok Leipzig zu tun bekamen. Oder sei es der DFB-Pokal, wo sich 1992/93 auch Lok (damals unter dem Namen VfB Leipzig) mit 3:2 durchsetzten konnte, wo 2005 Sachsen Leipzig (das heutige Chemie Leipzig) mit 3:5 im Elfmeterschießen scheiterte oder wo sich Emporkömmling RB Leipzig vor fünf Jahren ebenfalls knapp in der ersten Runde im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. Vor allem das Duell sorgte für viel Aufsehen, als Anhänger von Dynamo aus Protest gegen die Leipziger einen abgetrennten Bullenkopf in den Innenraum des Stadions warfen. Die Sympathien zwischen den Dresdnern und den Messestädtern, das wurde damit einmal mehr bestätigt, sind nicht die größten und: Die Bilanz der Leipziger Vereine gegen die SG Dynamo in Pokalwettbewerben, sie ist ausbaufähig. Anzeige

„Pokalspiele sind für jeden etwas Besonderes“

Ob sich diese Bilanz verbessert wird sich am Mittwoch zeigen. Dann trifft wieder einmal Lok Leipzig auf Dynamo Dresden. Und wie so oft in der Vergangenheit, wird es wieder einmal ein Spiel mit viel Brisanz. Denn es steht nicht nur das erste Spiel seit 20 Jahren zwischen den beiden Mannschaften an, sondern im Bruno-Plache-Stadion kommt es nun auch zum langersehnten Halbfinale im Sachsenpokal (15:30 Uhr/MDR). Vor allem für die Mannschaft von Trainer Almedin Civa ist der Kampf um das Endspiel, das am 29. Mai gegen den Chemnitzer FC stattfinden würde, langersehnt. Denn ganze 203 Tage ist es her, dass für den Regionalligisten zuletzt ein Pflichtspiel anstand. Ein halbes Jahr, in denen die Probstheidaer nur trainieren, das teilweise auch nur sporadisch, und einzelne Testspiele absolvieren konnten. Nun kommt es gegen den zukünftigen Zweitligisten gleich zu einer Reifeprüfung der besonderen Art. Eine Feuertaufe steht an.

Das ist auch Trainer Civa bewusst, der in Hinblick auf das Spiel aber auch betonte: „Bei uns überwiegt vor allem die Vorfreude endlich wieder ein Pflichtspiel bestreiten zu können. Seitdem wir wissen, dass dieses Pokal-Duell ansteht, brennen wir alle darauf. Das Team ist heiß und wir wollen zeigen, was wir drauf haben.“ Dabei muss der 49-Jährige Coach auf Niklas Schneider und Maik Salewski verzichten, die verletzungsbedingt ausfallen. Auch Ex-Kapitän Paul Schinke wird nach der Verkündung seines Karriereendes nicht mehr mit dabei sein. Der von Grund auf enge Kader der Loksche wird also noch knapper. Für Almedin Civa sei das aber kein Grund, um Ausreden zu suchen. Helfen wird dagegen Rechtsverteidiger Robert Berger, der zum vierten Mal in ein Landespokalfinale einziehen könnte. 2015 gelang ihm mit seinem Ex-Verein Energie Cottbus sogar schon ein Erfolg. „Pokalspiele sind für jeden etwas Besonderes und deshalb haben wir Jungs Bock darauf. Wir wissen aber auch, dass Dynamo Dresden natürlich ein starker Gegner ist und, egal mit wem sie anreisen, sie einen richtig guten Kader haben“, sagt der 24-Jährige Defensivspezialist.

Wiedersehen mit Heiko Scholz

Schon im Viertelfinale gegen den Bischofswerdaer FV setzten die Landeshauptstädter auf die zweite Garde und setzten allen voran Talente ein. Ähnlich dürfte es auch gegen die Leipziger werden. Wie die Dresdner mitteilten stünden lediglich vier Spieler aus dem Profikader im Kader für das Pokalhalbfinale. Der restliche Kader setze sich aus Spielern der Nachwuchsakademie zusammen, die sich nun einmal mehr zeigen können. Auch auf der Trainerbank verzichtet man auf die erste Wahl. Co-Trainer Heiko Scholz, der einst beim 1. FC Lok als Spieler und Trainer aktiv war, wird die Mannschaft in Leipzig betreuen. Die SG scheint ihren Fokus voll auf das letzte Saisonspiel zu legen. Der Gewinn der Drittliga-Meisterschaft scheint Vorrang zu haben.