Nach 361 Wochen: Djokovic ab Montag nicht mehr Nummer eins, Medwedew zieht vorbei

Das Comeback von Novak Djokovic ist beim Tennisturnier in Dubai überraschend früh beendet. Der Weltranglisten-Erste unterlag rund fünf Wochen nach dem verlorenen Corona-Gerichtsstreit in Australien in seinem dritten Spiel beim Turnier in Dubai und wird seine Topposition im Ranking der ATP an Daniil Medwedew verlieren. Gegen den Tschechen Jiri Vesely unterlag Djokovic am Donnerstag im Viertelfinale mit 4:6, 6:7 (4:7).

