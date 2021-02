Nach 4:0 gegen Bochum im Viertelfinale: RB Leipzig löst Pflichtaufgabe souverän

Leipzig. Die Bayern, Bayer und diverse andere Ambitionierte sind raus, das Feld der Großen hat sich im DFB-Pokal früh ausgedünnt. Das sind gute Nachrichten für die Roten Bullen, die ihrerseits nix anbrennen lassen, den VfL Bochum aus dem Cup werfen und weiter vom Cup-Finale in Berlin träumen dürfen. Das 4:0 (2:0) ist nie gefährdet, Amadou Haidara (10.), Marcel Sabitzer (45 + 1) und Yussuf Poulsen (66./75.) besorgen die Tore des Bundesliga-Zweiten gegen den Zweitliga-Zweiten. Anzeige

Das Viertelfinale wird am Sonntag, 18.30 Uhr, in der ARD-Sportschau ausgelost. Die Spiele finden am 2. und 3. März statt. In der Liga geht es für die Roten Bullen am Sonnabend, 15.30 Uhr, auf Schalke weiter. Die haben freundlicherweise just ein neues Grün entrollt.

Die Bochumer, Herzensclub von Herbert Grönemeyer, nehmen in der ewigen Bundesliga-Tabelle den dreizehnten Platz ein. Seit 2010 steckt der VfL in der zweiten Liga fest, aus den Unabsteigbaren wurde die Unaufsteigbaren. Soll sich im Mai ändern. DFB-Pokal-Final-Erfahrung haben sie in Bochum. 1988 verloren sie das Endspiel gegen Frankfurt 0:1, ein Freistoßtor von Lajos Detari entschied die Partie. RB gewann alle bisherigen vier Zweitliga-Spiele gegen Bochum.

Gerne genommen bei K.o.-Spielen gegen Außenseiter, die ihre Außenseiter-Chance wittern und möglichst lang ein Nullnull zu halten gedenken: ein frühes, wegweisendes Törchen. Das wird RB in der zehnten Minute zuteil. Marcel Sabitzer fängt einen Bochumer Pass ab, hebt den Kopf, wartet einen Moment und flankt den Ball in den Lauf von Amadou Haidara. Flugkopfball, 1:0, beruhigendes. RB lässt Ball und Gegner laufen, verliebt sich ins eigene Tun, wird fahrig und kassiert in der 24. Minute um eine Fußspitze das 1:1. Die fehlt Milos Pantovic nach Flanke von Ganvoula Mboussy zum Ausgleich der Blauen bei den Roten. Die Überlegenheit der Gastgeber wird von frecher werdenden Gästen und böigen Winden verweht. RB hat keinen Tiefgang mehr und Probleme mit der Präzision im torgefährlichen Bereich. Als alles auf ein einigermaßen schales 1:0 zur Pause hinweist, raffen sich die Nagelsmänner zur zweiten unwiderstehlichen Szene auf. Samardzic schickt Christopher Nkunku, der von Keeper Patrick Drewes gelegt wird. Kapitän Sabitzer verwandelt den unverhandelbaren Elfmeter zum 2:0 (45 + 1). Halbzeit, RB glänzt nicht, führt aber 2:0.