Nach 5:0-Gala gegen den FC Bayern: Gladbach-Aufstellung gegen den VfL Bochum noch offensiver

Nach dem furiosen 5:0 im DFB-Pokal gegen Bayern München startet Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum noch offensiver. Im Vergleich zur Cup-Gala am Mittwoch verändert Gladbach-Coach Adi Hütter sein Team in der Bundesliga am Sonntag nur auf einer Position und verzichtet auf Erholungspausen für einige Stammkräfte. Für den verletzten Abwehrspieler Jordan Beyer bekommt gegen Bochum Angreifer Alassane Plea überraschend wieder eine Chance von Beginn an.

