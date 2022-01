Nach 62 Jahren: Döbelner Leichtathletik-Ikone will sich langsam zurückziehen

Döbeln. Seit 62 Jahren ist der heute 84-jährige Peter Rother Leichtathletik-Trainer in Döbeln. Zu Beginn bei Lok, inzwischen seit vielen Jahren beim Döbelner SC 02/90, wo er auch Leichtathletik-Abteilungsleiter ist. Zahlreiche seiner Talente schafften den Sprung an die Stützpunkte und Sportschulen in Chemnitz oder Leipzig. Doch jetzt plant er langsam seinen Rückzug vom ehrenamtlichen Trainerjob. „Wenn meine Jungs zum Sportclub gehen, dann höre ich bald auf. Aber vielleicht mache ich noch ein oder zwei Jahre weiter“, sagt das Stiefelstädter Urgestein. Anzeige

Seine Jungs, das sind aktuell noch Maximilian Skarke, Patrick Biendara und Sascha Jahn. Außerdem betreut Rother noch vier junge Mädchen. Denn von den vormals vielen Döbelner Leichtathleten sind nicht mehr viele übrig. „Der Nachwuchs will teilweise einfach keine Wettkämpfe mehr bestreiten“, schüttelt der Trainer-Senior den Kopf über die veränderten Interessen der heutigen Jugend.

„Aber die jungen Leute, die noch da sind, die müssen eben noch betreut werden.“ Und so macht sich der gelernte Ingenieur für Umformtechnik auch heute noch auf dem Weg zum Training, das im Sommer im Stadion Bürgergarten und im Winter in drei verschiedenen Sporthallen der Muldestadt stattfindet. Rothers erfolgreiches Jungen-Trio – übrigens alle drei im Landeskader Sachsen - trifft sich immer in der Halle Burgstraße, wo zusammen mit dem Mädels-Quartett fleißig trainiert wird. „Die sind alle aus unserer Bambini-Gruppe gekommen.“



Schützlinge mit beachtlichen Leistungen

Doch wie ist das DSC-Urgestein eigentlich Trainer geworden bei den Leichtathleten? „Ich bin über meine Kampfrichter-Tätigkeit zur Leichtathletik gekommen“, erinnert sich Rother. „Damals kamen die Schüler und Schülerinnen über den polytechnischen Unterricht in unseren Betrieb, wo wir Druckgusse und Autoteile für den Trabant gefertigt haben. Ein Lehrer hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal ein Training bei Lok Döbeln machen kann. Und so habe ich dann im Trainingszentrum die Altersklassen zehn bis 13 vorbereitet für den Weg zu den Sportclubs.“

Auf welchem Niveau sich seine aktuellen Schützlinge bewegen, zeigt ein kurzer Blick auf die Mitteldeutschen Meisterschaften im Siebenkampf vor kurzem in Halle/Saale. Dort holte sich Maximilian Skarke mit 4658 Punkten den Titel in der Altersklasse U 18. Die meisten Punkte in den Einzeldisziplinen erzielte er über 60 Meter Hürden mit einer Zeit von 8,81 Sekunden und im Weitsprung mit der Bestleistung von 6,83 Metern – was schon sehr beachtlich ist.

Schönes Weihnachtsgeschenk

Und der 16-jährige Patrick Biendara katapultierte die Vier-Kilogramm-Kugel auch schon auf 16,44 Meter, was ihm in der U16-Bestenliste 2021 Platz drei bescherte. Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft kam Biendara im Vorjahr auf Platz fünf. Selbiges gelang dem Döbelner Sascha Jahn 2021 im Blockmehrkampf Wurf. „Er will sich nun auch mal im Zehnkampf versuchen“, weiß Peter Rother. „Die Norm für einen Wechsel zum Sportklub hat er aber bisher noch nicht erreicht.“

Leichtathletik-Trainer Peter Rother bekam Weihnachten 2021 ein schönes Fotobuch von Familie Biendara geschenkt. © Christian Kluge

Von Familie Biendara bekam der Senior Weihnachten 2021 auch ein sehr schönes Fotobuch geschenkt. Voll mit Erinnerungen an die vergangenen Jahre inklusive den dazu erschienenen Zeitungsartikeln. Als Dankeschön für die vielen Stunden als ehrenamtlicher Trainer beim Döbelner SC 02/90 – und die Betreuung von Sohnemann Patrick, der in diesem Jahr neue Bestmarken mit der Fünf-Kilogramm-Kugel anpeilt.