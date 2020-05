Nach 70 Jahren: Der 1. FC Wolfsburg verlässt das Porschestadion!

Paukenschlag im Porschestadion! Nach 70 Jahren verlässt der 1. FC Wolfsburg die traditionsreiche Wolfsburger Spielstätte und macht dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg Platz, um das Nachwuchszentrum auszubauen. Ein genaues Datum für den Umzug steht noch nicht fest, um den Jahreswechsel herum könnte es aber so weit sein. Dann wird der 1. FC seine Heimspiele am bisherigen VfL-Hockeyheim am Laagberg austragen. Das bestätigte Vorstandsvorsitzender und Trainer der ersten Herrenmannschaft, Mohammed Rezzoug, auf SPORTBUZZER-Nachfrage.

Wenige Monate nach der Gründung des VfL Wolfsburg 1945 gab es Knatsch mit den Fußballern - die Abteilung verließ den Verein, machte sich als 1. FC Wolfsburg selbstständig. Zum ersten großen Duell kam es eineinhalb Jahre später, in Wolfenbüttel gewann der FC gegen den VfL (der eine neue Fußball-Sparte aufgebaut hatte) das Entscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg mit 8:2. Dann bekamen beide Klubs eigene Heimstätten - der VfL 1947 das Stadion am Elsterweg, der FC 1951 das nach dem Käfer-Erfinder Ferdinand Porsche benannte städtische Stadion am Köhlerberg. Im selben Jahr stieg der ein wenig jüngere der beiden Wolfsburger Klubs in die drittklassige Amateurliga auf, drei Jahre später feierten die Wolfsburger den Meistertitel und kletterten durch einen 3:2-Sieg gegen den SV Alfeld in die Amateuroberliga Niedersachsen-Ost, die damals höchste Spielklasse des Bundeslandes. Nach dem Abstieg zwei Jahre später, ging's wieder hoch - und vorbei am VfL. Der 1. FC beendete die Spielzeit als Vierter, es war das letzte Mal, dass der Klub vor dem VfL stand. Während es für Letzteren stetig bergauf ging, scheiterte der 1. FC 1966 in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

Erste Trainingseinheit des 1. FC Wolfsburg nach der Corona-Krise Mit Abstand: So lief das erste Training beim 1. FC Wolfsburg nach der Corona-Krise. ©

Das Porschestadion, in dem zwischenzeitlich auch Lupo/Martini beheimatet war, wurde dem FC dann irgendwann zu groß, aus dem alten Rivalen VfL war längst ein guter Nachbar geworden. Und so fand man gemeinsam 2007 eine Lösung: Die VfL-GmbH errichtet auf dem FC-Gelände sein Nachwuchsleistungszentrum, der FC bleibt als Mieter ebenfalls dort. Doch nun wird es eine Veränderung geben. "Der VfL will eine Internatvergrößerung auf dem Gelände. Da hat uns die Stadt gefragt, was wir davon halten würden, selbst wachsen zu wollen", schildert Rezzoug. "Wir sind mit vier Mannschaften ein recht kleiner Verein. Wir wollten immer gern größer werden, aber konnten bisher nicht." Daher wolle man die Chance jetzt "nicht ungenutzt lassen, auch wenn der Umzug sehr traurig ist".

Das findet auch FC-Ikone Jens Kamieth, der den Klub im vergangenen Sommer nach 21 Jahren verlassen hat. "Ich weiß nicht, wie es in Zukunft sein wird, aber der Umzug ist schon schade", sagt der Bruder von Dennis und Maik Kamieth. Letzterer ist seit 1994 im Verein und arbeitet derzeit als Torwarttrainer. Jens Kamieth kann die Entwicklung aber nachvollziehen. "Für den VfL macht es schon Sinn, die Anlage dann für sich allein zu haben". so der langjährige Kapitän.

Künftig will sich der 1. FC im Erwachsenen- und Jugendbereich breiter aufstellen. "Jede Veränderung bringt auch immer etwas Positives mit sich", ist Rezzoug optimistisch. Die bauliche Lage auf dem Laagberg ist optimal für den Klub, um weitere Mitglieder aus der Umgebung der neuen Spielstätte für sich zu gewinnen. "Das kann sehr gut passieren", glaubt Jens Kamieth. "Wir spielen höher als der TSV und der ESV, die dort ebenfalls beheimatet sind, und der Platz ist recht zentrumsnah." Und Rezzoug ergänzt: "Wir sind immer mehr in den Hintergrund geraten, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, einen eigenen Weg zu gehen." Er will den Umzug aber nicht als Rausschmiss des VfL verstanden wissen. "Es ist nicht der Fall, dass der VfL uns rausgeworfen hat. Wir hatten immer eine gute Zusammenarbeit, konnten alles vernünftig klären und haben Unterstützung vom Verein bekommen - dafür sind wir sehr dankbar."