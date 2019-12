Nach Aufenthalt in Abschiebehaft: Ex-96-Profi Idrissou wieder frei und in Deutschland

Fetsnahme Mitte Dezember sorgt für Aufsehen

Idrissou, der von 2002 bis 2006 bei Hannover 96 unter Vertrag gestanden hatte, wurde Mitte Dezember nach einer Rückreise von Deutschland nach Österreich festgenommen. Nach eigenen Angaben saß er elf Tage in Abschiebehaft und kam am 23. Dezember frei. „In der Zeit habe ich so viel Brot gegessen wie in 20 Jahren in Deutschland“, sagte der 39-Jährige.