Nach Abschied von Trainer Stefan Kuntz: Antonio Di Salvo und Hermann Gerland übernehmen U21

Antonio Di Salvo steigt vom Co-Trainer zum Chefcoach der deutschen U21-Nationalmannschaft auf. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag nach einer Präsidiumssitzung bekannt. Der 42 Jahre alte ehemalige Profi tritt die Nachfolge seines langjährigen Chefs, Stefan Kuntz, an, der als Coach der A-Nationalmannschaft in die Türkei gewechselt ist . Di Salvos Vertrag ist nach DFB-Angaben bis 2023 gültig. Neuer Assistenztrainer wird Hermann Gerland. Der einstige langjährige Co-Trainer des FC Bayern ist seit August als Scout beim DFB.

Erstmals in hauptverantwortlicher Position auf der Bank der deutsche U21 wird Di Salvo im kommenden Monat sitzen. Dann stehen die EM-Qualifikationsspiele am 7. Oktober in Paderborn gegen Israel und fünf Tage später in Szeged gegen Ungarn an. Di Salvo war seit 2016 als Assistenzcoach wichtigsten deutschen Nachwuchsauswahl engagiert. Folglich war er auch an den EM-Titeln 2017 und 2021 entscheidend beteiligt. 2014 verhalf er auch der U19 als Assistenzcoach zum Gewinn der Europameisterschaft. In seiner aktiven Laufbahn bestritt er insgesamt 100 Bundesliga-Spiele für den FC Bayern und Hansa Rostock.