Nach der Abschieds-Ankündigung: Wo ist der Platz von Löw in der Geschichte der Bundestrainer?

Was bleibt vom Bundestrainer Joachim Löw ? Er gehört zu den vier von zehn Coaches, die Weltmeister wurden. Keiner hat mehr Länderspiele betreut, obwohl der alte Sepp Herberger elf Jahre länger amtierte, wobei acht kriegsbedingt spielfrei waren. Aktuell sind es für Löw 187 Länderspiele, knapp 200 könnten es werden bei einer erfolgreichen EM. Aber war er auch der Beste unter den zehn?

Es gibt darauf keine klare Antwort, weil Urteile immer unter dem Eindruck der Gegenwart gefällt werden, und die ist relativ trist. Rein statistisch war er lange die Nummer eins. Doch sein Punkteschnitt (2,09) hat gelitten seit der Horror-WM in Russland 2018, wo er als bis dato einziger Bundestrainer ein Vorrundenaus verantworten musste. Nun führt wieder Berti Vogts (2,17). Eine späte Genugtuung für den im Volk so ungeliebten Rheinländer, der nur eins von vier Turnieren (die EM 1996) gewann und von seinen beiden WM-Endrunden nach dem Viertelfinale abreisen musste.

Schön hatte das Glück, eine goldene Generation zur Verfügung zu haben, und das Händchen, das Beste daraus zu machen. Nur den goldenen Abgang hatte er nicht. Was er mit Herberger gemein hat, den auch durch eine gute Portion Verklärung wohl immer noch populärsten Bundestrainer. Die Elf-Freunde-Romantik, die das Wunder von Bern 1954 umflorte, wird als Ideal bis heute bemüht. Sieg durch Kameradschaft!

Die Weltmeistertrainer vor Löw waren alle Menschenfänger. Herberger, Vater und Mutter der Kompanie, Schön, der antiautoritäre Lehrer, den seine Spieler liebten, und Kaiser Franz, die Autorität, an deren Lippen alle klebten – trotz mancher Fehler, die Beckenbauers Naturell geschuldet waren. Wo passt Jogi Löw da hin? Er hatte keinen Beschützerkomplex wie Schön. Er hatte auch nie den Vertrauensvorschuss seiner als Spieler legendären Vorgänger Jürgen Klinsmann oder Rudi Völler, er war halt der Jogi aus Freiburg, der so nett lächelte. Ein so langes Trainerleben, wie es nun geworden ist, hatte ihm 2006, als er auf der Sommermärchenwelle einfach weiterritt, kaum einer zugetraut. Das ist die eigentliche Leistung von Joachim Löw. Fernab aller Statistik.