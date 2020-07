Chemnitzer FC am Boden – Ballack sieht Regionalliga-Abstieg von der Tribüne

Leipzig. Den traurigsten Sieg der Saison verfolgte Michael Ballack auf der Tribüne. Im Drittliga-Finale sah der frühere Vize-Weltmeister ein leidenschaftlich erkämpftes 4:2 seines Heimatvereins Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock. Am Ende fehlten durch das parallele 0:0 des FSV Zwickau in Mannheim allerdings zwei Tore zum Klassenerhalt. Der CFC muss zurück in die Regionalliga - schon am Sonntagnachmittag saßen Vorstand, Gesellschafter und sportliche Leitung zusammen und bastelten am Zukunftsmodell.