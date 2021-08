Nach Abwesenheit und Streit um Transfer: Harry Kane kehrt ins Tottenham-Training zurück

Nach tagelanger Abwesenheit im Streit um einen Transfer zum englischen Meister Manchester City hat Nationalstürmer Harry Kane bei seinem Klub Tottenham Hotspur das Training wieder aufgenommen. Ob der Kapitän aber gleich im ersten Spiel gegen ManCity an diesem Sonntag auflaufen wird, will Trainer Nuno Espirito Santo erst an diesem Samstag entscheiden. "Er hat heute mit der Gruppe mitgemacht, er hat trainiert, wir haben uns unterhalten, sagte der Portugiese. "Natürlich ist es ein privates Gespräch, aber alles ist in Ordnung. Er bereitet sich vor."

