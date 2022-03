Nach acht Jahren: Kay Blasczyk verlässt den HC Elbflorenz

Dresden. Trainer Rico Göde muss sich für die kommende Saison einen neuen Co-Trainer suchen und der HC Elbflorenz einen neuen Nachwuchskoordinator, denn Kay Blasczyk verlässt den Verein. Wie der Handball-Zweitligist mitteilt, zieht es den 37-Jährigen aus privaten Gründen in Richtung Norden. Für den Verein ein großer Verlust, denn der gebürtige Berliner kam schon 2014 als Spieler an die Elbe, spielte drei Jahre für das Drittliga-Team und baute von 2016 als Trainer und Koordinator das Nachwuchsleistungszentrum maßgeblich mit auf. Unter seiner Leitung hat sich die Nachwuchsabteilung des HC Elbflorenz kontinuierlich weiterentwickelt und seit 2019 dreimal in Folge das „Zertifikat für exzellente Jugendarbeit“ der Handball-Bundesliga erhalten.

Nachdem bereits Jens Pardun im Vorjahr zu Empor Rostock wechselte, ist es bereits der zweite schmerzliche Abgang einer prägenden Person im Nachwuchsbereich. Seit 2019 unterstützte er zudem Cheftrainer Rico Göde als Assistent im Trainerteam der ersten Mannschaft. Rico Göde sagt zum Abschied seines jahrelangen Weggefährten: „Mit Kay verlieren wir ein großes Stück HC Elbflorenz. Er hat einen riesigen Anteil an dem, was der Verein heute ist. Seine ehrliche, reflektierte, lösungsorientierte, norddeutsche Gelassenheit wird im Büro, auf und neben der Platte einfach fehlen.“

Blasczyk selbst betont: „Es fällt mir schwer in Worte zu fassen, wie emotional diese Entscheidung ist und noch sein wird. Wir haben in den vergangenen Jahren zusammen fantastische Meilensteine erreicht und eine nachhaltige Struktur geschaffen, die nun fortgeführt und weiterentwickelt werden muss. Ich bedanke mich beim Verein, der es mir ermöglicht hat, tagtäglich meine Ziele, vor allem in der Entwicklung der Nachwuchsarbeit sowie im Gesamtverein, zu verfolgen. Auch wenn nun ein neuer Lebensabschnitt wartet und es meine Familie und mich in unsere Heimat zurückzieht, wird der HC Elbflorenz immer meine sportliche Heimat bleiben.“ Nun sucht der Verein für die kommende Saison einen neuen Nachwuchskoordinator sowie neue Trainer für das Nachwuchsleistungszentrum.