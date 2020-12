Nach acht Jahren SC DHfK: Bastian Roscheck verlässt Leipziger Handballer

Leipzig. Acht Jahre voller Erinnerungen, Erfolge und großer Verdienste finden ein Ende: Bastian Roscheck hat sich seit 2013 vom vielfach verletzten Sorgenkind der DHfK-Handballer zum Abwehr-Ass entwickelt, einen großen Teil zum Aufstieg in die 1. Bundesliga beigesteuert und wurde 2018 sogar zum Nationalspieler berufen. Mit Cleverness und Schnelligkeit hat der Routinier über Jahre hinweg der Leipziger Defensive seinen Stempel aufgedrückt. Im Sommer wird der 29-Jährige die Grün-Weißen jedoch verlassen. Der Verein teilte am Mittwoch mit, dass Roscheck seinen Vertrag nicht verlängern wird.

„Für mich war das eine unglaublich schwierige Entscheidung. Ich bin im Sommer insgesamt acht Jahre in diesem Verein und wir haben zusammen ganz viele Dinge erlebt, die mich für immer emotional mit den Menschen hier verbinden werden“, so Roscheck, der zuletzt weniger Spielzeit beim DHfK bekam. „Trotzdem habe ich das Bedürfnis mich in meiner Karriere noch einmal zu verändern“, so der 29-Jährige. Bei welchem Verein es für Roscheck weitergeht, ist bislang unklar. Doch bis zum Saisonende will das Abwehr-Ass noch weiter für die Leipziger Vollgas geben. „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge und freue mich darauf, bis zum Saisonende mit den Jungs noch einmal alles für eine erfolgreiche Saison zu investieren“, verspricht Roscheck.