Nach acht Siegen in 15 Rennen: Karriereende für Leipziger Galopper Mockingjay

Leipzig. Bei der Stallparade im Scheibenholz vor Beginn der Rennsportsaison war Galopptrainer Marco Angermann noch zuversichtlich. Die Verletzung bei Mockingjay (ein Haarriss im Fesselbein) sei ausgeheilt, die Hoffnung auf Wiederholung alter Heldentaten lebte. „Er ist ein toller Kämpfer, er will und kann mal einen Ausgleich I gewinnen", sagte Angermann Ende März. In dieser Woche verletzte sich der 7-jährige Wallach im Training jedoch erneut, allerdings an einem anderen Bein. Das bedeutet das Karriereende Mockingjays, im Stall nur "Mocki" genannt, im Rennsport.

Zukunft als Freizeitpferd

„Er hat sich in der Arbeit eine Verletzung am Fesselträger zugezogen. Er geht jetzt zu Herbert Blume nach Thedinghausen in die Rekonvaleszenz. Einem Einsatz als Reitpferd steht zum Glück nichts im Wege", teilte Besitzerin Steffi Schröder dem Portal Galopponline mit. Marco Angermann war nach der Hiobsbotschaft ziemlich geknickt. "Natürlich sind wir unendlich traurig. Mockingjay zeigte stets Höchstleistung und gab mit seinem riesigen Kämpferherz nie auf. Seine außerordentliche Siegesserie im Jahr 2019, brachte unseren Stall auch medial viel Präsenz und Zuspruch ein", sagte der Trainer.

Mockingjay war einer Stars im Stall und in den letzten drei Jahren Angermanns erfolgreichstes Pferd. Der aus der Zucht des Gestüts Brümmerhof stammende Soldier Hollow-Sohn hat bei 15 Starts acht Rennen gewonnen. Sensationell war seine Bilanz 2019: Sechs Starts, sechs Siege, damit „Handicapper des Jahres“. 2020 und 2021 ist er nur je einmal gelaufen, wurde jeweils Dritter. Sein letzter Start war Ostersonntag in Hoppegarten. Nach der Trainingsverletzung ist nun Schluss mit dem Rennsport. Nach seiner Rekonvaleszenz hat Mockinjay eine Zukunft als Freizeitpferd.