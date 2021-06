Nach Corona-Ansteckung von Busquets: Spanien nominiert vier Spieler nach

Nach der Corona-Infektion von Kapitän Sergio Busquets hat der spanische Nationaltrainer Luis Enrique vier Profis nachnominiert. Diese werden in einer eigenen sogenannten Blase trainieren. Die Spieler Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (FC Valencia) und Brais Méndez (Celta de Vigo) seien berufen worden, um den Kader zu unterstützen, der sich in Las Rozas bei Madrid auf die Europameisterschaft vorbereite, teilte der spanische Verband RFEF am Montag mit.

Spanien-Training erfolgt nur "personalisiert"

Nach Bekanntgabe der Ansteckung von Busquets wurde das Training der La Roja nach Angaben des Verbands am Montag zunächst „personalisiert“ durchgeführt. Details zum genauen Prozedere gab es nicht. Der Europameister von 2008 und 2012 sowie Weltmeister von 2010 bestreitet sein erstes EM-Spiel am Montag in Sevilla gegen Schweden. In dieser Gruppe E spielen auch Polen und die Slowakei.