Nach antisemitischem Tweet - Israel-Trainer Andreas Herzog: "Es wird immer schlimmer"

Der widerliche Tweet eines anonymen Twitter-Nutzers schlägt auch Wochen nach seiner Veröffentlichung noch hohe Wellen. Nachdem Ingolstadts Kapitän Almog Cohen nach einer Tätlichkeit im Zweitliga-Spiel gegen Union Berlin mit Rot vom Platz gestellt wurde, sah sich dieser geschmacklosen Beschimpfungen ausgesetzt. Ein anonymer User mit dem Namen "Hatred" (deutsch: "Hass") beleidigte den israelischen Nationalspieler auf Twitter mehrfach antisemitisch . Jetzt hat sich in einem Interview mit dem kicker auch Isreals Nationaltrainer Andreas Herzog zu dem Vorfall geäußert.

"Es ist an der Zeit, dass die Politik die Reißleine zieht, dass Gesetze geändert werden, um so etwas hart bestrafen zu können", sagte Herzog, der in seiner Karriere als Spieler 264 Bundesliga-Partien für Werder Bremen und den FC Bayern bestritt sowie 103-mal für die Nationalmannschaft von Österreich auflief. Seit August 2018 ist er Trainer des israelischen Nationalteams.