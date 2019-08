"Müssen uns nicht verstecken": TuS Vinnhorst startet gut verstärkt in die 3. Liga

Nach drei Aufstiegen in vier Jahren ist der TuS Vinnhorst zum ersten Mal in der 3. Liga angekommen. Trainer Nei Cruz Portela ist als Geschäftsführer der Handball GmbH auch Macher der Erfolgsgeschichte. 2015 kam der Brasilianer an den Mittellandkanal. „Mich konnte man schon immer für solche Projekte begeistern“, sagt der 57-Jährige, der die TSV Hannover-Burgdorf 2005 in die 2. Bundesliga geführt hatte.

"Wenn unsere neue Halle da ist ..."

Damit liebäugelt man mittelfristig auch in Vinnhorst. „Das wäre schon toll“, gibt Portela zu und kündigt an: „Wenn unsere neue Halle da ist, werden wir versuchen, uns nach und nach so zu verstärken, dass wir um den Aufstieg mitspielen können.“

Dafür gilt es in der kommenden Spielzeit den Grundstein zu legen. „Wir müssen uns nicht verstecken. Die Mannschaft ist stark genug für einen Mittelplatz“, sagt Portela. Zu Tim Otto, Hendrik Pollex (spielte bei den Recken schon in der Bundesliga) und Fabian Hinz, die 2018 vom Drittligisten HF Springe kamen, holte der Verein im Sommer mit Spielmacher Florian Freitag (Burgwedel), Rückraumspieler David Sauß (Oranienburger HC, früher HSV Hannover) und Kreisläufer Milan Mazic (HSV) weitere Drittligaerfahrung.