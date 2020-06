Nach Aus bei Fenerbahce Istanbul: Ex-Werder-Stürmer Max Kruse will zurück in die Bundesliga

Nach der Kündigung seines Vertrags bei Fenerbahce Istanbul peilt Ex-Nationalstürmer Max Kruse eine Rückkehr in die Bundesliga an. "Ich persönlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde meine Zukunft in der Bundesliga sehen", sagte der 32-Jährige am Sonntag bei Sky 90. Bei seinem nächsten Engagement lege er weniger Wert auf finanzielle Aspekte. "Ich sage ja: Das Portemonnaie ist nicht mehr so wichtig. Ich glaube, dass ich für fast alle Klubs in der Bundesliga bezahlbar bin", sagte der langjährige Bundesliga-Stürmer stattdessen. Eine Rückkehr zu Werder Bremen bezeichnete er zwar als nicht wahrscheinlich, schloss sie aber auch nicht gänzlich aus.