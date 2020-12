Nach Ausraster während Leipzig-Partie: Kohfeldt entschuldigt sich bei Schiedsrichter

Diese Szene in der Samstagnachmittag-Partie zwischen RB Leipzig und Werder Bremen (2:0) sorgte für Wirbel: Kurz vor der Halbzeit des Spiels war über die Außenmikrofone in der leeren Red Bull Arena in Leipzig deutlich zu hören, wie Werder-Coach Florian Kohfeldt in Richtung von Schiedsrichter Sören Storks brüllte. "Aber auf der anderen Seite kein Foul sehen. Ihr habt uns das Spiel eh schon weggenommen", schimpfte Kohfeldt lauthals kurz nach dem Treffer zum 2:0 von Dani Olmo. Der Trainer sah für diesen Spruch übrigens keine Gelbe Karte. Anzeige

Doch was meint Kohfeldt? Der 38-Jährige, der mit Bremen nun seit acht Spielen sieglos ist, regte sich vor allem über die Szene auf, die zum Elfmeter-Gegentreffer in der 25. Minute führte: Ludwig Augustinsson hatte Yussuf Poulsen mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Storks entschied sofort auf Elfmeter - zurecht. Doch Kohfeldt war sauer: "Der springt nur hoch, das gibt's doch gar nicht", wütete der Bremen-Trainer an der Seitenlinie.