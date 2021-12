Nach Ballon d’Or: Lewandowski verpasst nächste Individual-Auszeichnung – Hauptpreis an Mbappé 

Knapp einen Monat nach der Enttäuschung beim Ballon d’Or hat Robert Lewandowski bei einer weiteren internationalen Show den Hauptpreis verpasst. Bei den Globe Soccer Awards in Dubai erhielt der französische Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain am Montagabend die Trophäe als bester männlicher Spieler des Jahres. Vorjahressieger Lewandowski durfte sich aber über zwei Preise freuen: Der 33 Jahre alte Stürmer des FC Bayern München wurde als bester Torschütze sowie als Spieler des Jahres der Fans geehrt, der aktuelle Weltfußballer nahm die Trophäen selbst in Empfang.

