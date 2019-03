Nach Bayern-Aus gegen Liverpool: Robert Lewandowski kritisiert Spielweise von Kovac

Zu Defensiv! Das ist die deutliche Kritik von Robert Lewandowski am Spielstil des FC Bayern nach der 1:3-Niederlage des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen den FC Liverpool. Der Stürmer kritisierte damit seinen Trainer Niko Kovac nach der Partie.

FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Aus gegen den FC Liverpool

Auch Innenverteidiger Mats Hummels sah sein Team zu sehr in der Defensive. "Wir haben eine gewisse Spielweise, die gegen pressende Mannschaften nicht immer zum hundertprozentigen Erfolg führt. Da täten uns ein, zwei andere Begebenheit in unserem Spiel ganz gut", sagte er. Ist die Denkweise von Kovac also zu eindimensional?