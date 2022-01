Nach Becherwurf im Ingolstadt-Spiel: Erzgebirge Aue muss Geldstrafe zahlen

Frankfurt/Main/Aue. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Geldstrafe von 1500 Euro zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete am Dienstag einen Becherwurf im Spiel gegen den FC Ingolstadt am 22. Oktober vergangenen Jahres auf einen am Boden liegenden Gäste-Spieler. Dieser wurde zwar nicht von dem Becker, aber von dessen Inhalt getroffen.

