Nach Becherwurf in Bochum: Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann ins Krankenhaus gebracht

Gittelmann war in der 68. Minute von einem Getränkebecher am Kopf getroffen worden. Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach daraufhin sofort die Partie. Gittelmann hatte sich immer wieder die schmerzende Stelle am Kopf gerieben. Das Schiedsrichter-Gespann zog sich in die Katakomben des Stadions zurück. Es folgten kurz darauf auch die Gladbacher Spieler. Die Bochumer um Torhüter Manuel Riemann gingen zu den Anhängern und versuchten, energisch auf sie einzuwirken. Dann verließen auch sie das Spielfeld. Später wurde die Begegnung beim Stand von 2:0 für Mönchengladbach abgebrochen.