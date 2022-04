Endlich geschafft: DFB-Präsidium genehmigt Lok Leipzig den ersehnten Meisterstern

Damit kann der Verein ab der neuen Saison auf der offiziellen Spielkleidung einen Meisterstern zur Darstellung der errungenen Deutschen Meisterschaft verwenden. Der Antrag bezieht sich auf die von einem „früheren“ VfB Leipzig in den Jahren 1903, 1906 und 1913 errungenen Meisterschaften. Unterstützt wurde der Antrag vom NOFV und SFV – im NOFV-Spielausschuss hatte es bei wenigen Enthaltungen keine Gegenstimmen gegeben. „Ich freue mich, dass wir die große Tradition dieses Vereins in der neuen Saison nun auch bei jedem Spiel auf dem Trikot sehen“, sagte DFB-Vizepräsident Hermann Winkler aus Grimma, der den Lok-Antrag mit im DFB-Präsidium eingebracht und unterstützt hatte.

Das Heimspiel am Sonnabend (14 Uhr) gegen Hertha BSC II kommt für den Meisterstern zu früh, aber nach SPORT BUZZER-Informationen möchte der 1. FC Lok beim letzten Saisonspiel am 15. Mai (13 Uhr) gegen den FSV Luckenwalde tun im Bruno-Plache-Stadion bereits die Trikots für die neue Saison vorstellten.

Zum Hintergrund: Nach jahrelanger Vorbereitung, viel Werkeln im Hintergrund und einigen Verzögerungen fusionierte der 1. FC Lokomotive Leipzig am 7. Oktober des vergangenen Jahres mit dem VfB Leipzig. Seither tragen die Blau-Gelben den offiziellen Namenszusatz „Verein für Bewegungsspiele“, der freilich im alltäglichen Sprachgebrauch keine Rolle spielt. Wichtig war diese Fusion einzig und allein aus einem Grund: Die Traditionslinie des Fußballs in Leipzig-Probstheida hoch offiziell zu erhalten.

Tradition sichtbar machen

Mehr als besagte Tradition hatte der VfB Leipzig in die Fusion auch nicht mehr einzubringen. Nachdem der VfB im Anfang 2004 zum zweiten Mal Insolvenz anmelden musste, wurde die Oberliga-Mannschaft (damals 4. Liga) zum Saisonende vom Spielbetrieb abgemeldet. Die Nachwuchsmannschaften gingen zum neu gegründeten 1. FC Lok über, der in der 3. Kreisklasse unter großer Anteilnahme der Fans neu anfing, die Geschicke beim VfB übernahm hingegen Insolvenzverwalter Friedbert Striewe.

Der VfB Leipzig, der schließlich Anfang 2021 schuldenfrei aus dem abgeschlossenen Insolvenzverfahren hervor ging, war nicht mehr als eine Hülle – 17 Mitglieder, keine einzige Mannschaft im Spielbetrieb. Aber eben eine Hülle mit ganz viel Fußball-Tradition: Im Jahr 1893 als „Sportbrüder“ gegründet, schrieben die „Lilien“ (wegen der damals weißen Spielkleidung) Geschichte, als sie sich 1903 die erste Deutsche Fußballmeisterschaft erkämpften. Zwei weitere Meistertitel konnten vorm Ersten Weltkrieg errungen werden (1906, 1913). Nach dem Krieg blieben die ganz großen sportlichen Erfolge aus (immerhin noch Deutscher Pokalsieger 1936), dafür wurde das Gelände in Probstheida erworben und 1922 das Stadion eröffnet, in dem der 1. FC Lok noch heute seine Heimspiele austrägt.

Diese Historie wieder offiziell in der Vereinsgeschichte zu verankern – darauf schielte also der 1. FC Lok, als die Fusion mit dem VfB beschlossen wurde. Gerne wollten die Probstheidaer diese Tradition natürlich auch sichtbar machen: Am liebsten in Form eines Meister-Sterns. Einen solchen Stern erlaubt der DFB den Vereinen ab 3. Liga abwärts zu tragen, wenn sie vor Gründung der Bundesliga oder in der DDR Meister geworden sind – optional mit der Anzahl der geholten Titel im Stern. Deswegen stellte der Verein beim DFB im Herbst einen entsprechenden Antrag, der nun genehmigt ist. Für den Profi-Bereich der DFL, also im Falle eines Zweitliga-Aufstieges, würde der Stern indes nicht gelten, weil die Titel zu lange zurückliegen.