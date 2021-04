Nach Bericht über geplantes Treffen mit Bayern-Vorstand Kahn: Flick hat "noch keinen Termin"

Hansi Flick und der FC Bayern München: Seit Wochen, gar Monaten, wird über die Zukunft des FCB-Trainers spekuliert - wird er Nationalspieler als Nachfolger von Joachim Löw, der nach der EM aufhört? Oder will er den Verein nach einem immer wieder aufflammenden Streit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic komplett ohne Ziel verlassen? Ob der Trainer, der einen gültigen Vertrag bis 2023 besitzt bleiben will, soll laut eines Berichts der Bild Vorstand Oliver Kahn in einem persönlichen Gespräch mit Flick in dieser Woche klären. Nach dem Champions-League-Aus im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain hat der Bayern-Coach nun zu dem Bericht Stellung genommen.

