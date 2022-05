Nach Berichten über Treffen mit Lewandowski-Berater: So reagiert Barcelona-Sportdirektor Alemany

Bleibt er oder wechselt er doch noch einmal den Verein? Die Zukunft von Robert Lewandowski scheint offener als je zuvor zu sein. Der Top-Stürmer des FC Bayern München besitzt beim Rekordmeister nur noch einen Vertrag bis 2023, die Bayern-Bosse wünschen sich eine Verlängerung - doch am Ende liegt die Entscheidung beim zweimaligen FIFA-Weltfußballer . Dessen Berater Pini Zahavi soll laut spanischen Medienberichten schon länger mit Barcelona in Kontakt stehen und sich sogar bereits mit Sportdirektor Mateu Alemany getroffen haben. Im Rahmen des Liga-Heimspiels der Katalanen gegen den RCD Mallorca (2:1) hat Alemany nun Stellung bezogen - und Kontakt zum Lewandowski-Berater deutlich dementiert.

Doch wie lange steht Lewandowski noch bei den Bayern unter Vertrag? Am Donnerstag sei bei einem "Geheimtreffen" zwischen Zahavi sowie den Bayern-Bossen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in einem Münchner Hotel laut Bild und Sport1 über die Lewandowski-Zukunft gesprochen worden. Die Bayern wollen mit dem 33-Jährigen verlängern. Laut Zahavi, so heißt es, müssten dafür jedoch das Gesamtpaket aus Laufzeit und Gehalt stimmen. Ein vorzeitiger Abschied, zu dem Lewandowski nach Informationen der Bild tendiert, ist mit den Bayern-Bossen aber wohl nicht zu vereinbaren. Laut Sport1 müssten die Bayern für einen Verkauf nicht nur einen Ersatz parat haben, sondern auch eine hohe Ablösesumme kassieren. Nach Angaben des französischen Radiosenders RMC wollte Zahavi bei den Gesprächen in München "um die Freigabe" für seinen Klienten bitten.