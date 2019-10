Nach Berrettini-Aus in Paris: Alexander Zverev für ATP-Finals qualifiziert

Titelverteidiger Alexander Zverev hat sich seinen Platz bei den ATP Finals in London gesichert. Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg profitierte am Mittwoch beim Masters-Series-Turnier in Paris von den Niederlagen seiner verbliebenen Kontrahenten in der Jahreswertung. Der Italiener Mario Berrettini verlor am Abend gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga überraschend 4:6, 3:6 und kann Zverev damit im sogenannten Race to London nicht mehr überholen.