Nach "bestem Saisonspiel": Können die Recken gegen Balingen einen Höhenflug starten?

Was suchte Veit Mävers nach dem Spiel da unter der Tribüne der ZAG-Arena? Ein verstecktes Geschenk zu seinem 20. Geburtstag? Oder Ostereier im Advent? Nein, es war nur sein persönlicher Trainingsball, der beim Aufwärmen vor dem Spiel unter die Tribüne gekullert war. Mävers schnappte sich die Kugel und schlenderte mit breiter Brust wieder Richtung Recken-Kabine. Anzeige Dort herrschte Partystimmung. „Drei Tage frei!“, tönte es durch die Tür. Die Forderung war natürlich ein Witz, sie spiegelt aber die Erleichterung und die Euphorie wider, die der 31:25-Erfolg gegen Göppingen bei den Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf freisetzte. Der letzte Sieg war zwei Monate her. „Sie sollen das genießen“, sagte Sportchef Sven-Sören Chris­­to­pher­sen.

Ivan Martinovic (von links), Filip Kuzmanovski und Hannes Feise feiern den Sieg.

Balingen kommt mit Selbstvertrauen Drei Tage frei – das geht ohnehin nicht. Denn schon am Sonntag steht das nächste Heimspiel der Schwabenwoche an. Um 16 Uhr tritt in der ZAG-Arena HBW Balingen-Weilstetten mit Ex-Recken-Coach Jens Bürkle an. Der freut sich schon auf seine Rückkehr nach Hannover. Von dem neuen Selbstwertgefühl der TSV will er sich nicht blenden lassen. „Das ist alles Makulatur. Wir schauen auf uns und wollen ein gutes Spiel machen.“ In der Fremde gelangen seinem Team, das gegen den Abstieg kämpft, zuletzt zwei Siege. „In dieser Saison sind die Spiele wegen der fehlenden Fans eine besondere Situation“, sagt Bürkle. „Für Auswärtsteams gibt es da ein paar mehr Möglichkeiten.“



Das wollen die Recken nicht zulassen. Sie wollen gegen Balingen nachlegen. Am liebsten auf ähnliche Art und Weise wie schon gegen Göppingen, als die favorisierten Gäste überraschenderweise nicht den Hauch einer Chance hatten. Weil die Recken über 60 Minuten konstant stark blieben und ihr „bestes Saisonspiel“ ablieferten, wie Trainer Carlos Ortega bestätigte.

Mävers und Kuzmanovski überragen Spielen die Recken immer so, haben sie gegen jeden Gegner eine reelle Siegchance. Dass sie das Potenzial für mehr besitzen, haben sie am Donnerstag bewiesen. „Die Mannschaft hat endlich auch im Spiel das Bild gezeigt, was wir von ihr aus dem Training kennen“, lobte Christophersen. „Wir haben die Woche sehr gut im Training gearbeitet, da war ich schon glücklich. Jetzt umso mehr, weil auch im Spiel alles geklappt hat“, sagte Coach Ortega und hob neben Torwart Urban Lesjak vor allem die beiden Mittelmänner Filip Kuzmanovski und Veit Mävers hervor.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 11. Spieltag: HBW Balingen-Weilstetten (H), Sonntag, 6. Dezember, 16 Uhr ©

„Filip hat ein starkes Spiel gemacht. Das war wichtig für ihn und sein Selbstvertrauen.“ Nach seiner verlässlichen Abwehrarbeit glänzte der Nordmazedonier erstmals auch im Angriff so richtig. Und Mävers? „Er hat mir im Training gesagt, dass er bereit ist, das Spiel zu lenken, das Gehirn der Mannschaft zu sein“, erzählt Ortega. So ein Selbstverständnis ist die beste Voraussetzung für den wichtigsten Job auf dem Feld.

"Das gibt uns Sicherheit" „Wir haben ja nicht schlecht gespielt in der Vergangenheit, aber oft nicht die nötige Ruhe gehabt, die Punkte zu sichern“, weiß Mävers. „Deswegen war es wichtig, so ein Spiel wie gegen Göppingen nicht nur knapp zu gewinnen, sondern deutlicher. Das gibt uns Sicherheit.“ Im Training wurde „klar analysiert, woran es lag. Wir wissen um unsere Qualitäten. Die müssen wir einfach ausspielen und abrufen. Eben auch dann, wenn es mal schlecht läuft. Und es läuft in jedem Spiel mal schlecht“, erklärt Mävers. Man müsse sich dann die positiven Dinge vergegenwärtigen und auf sie vertrauen.