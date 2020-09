Nach Bezirkspokal-Absage: 1. FC-Boss Rezzoug kontert Kritik des SSV Vorsfelde

Der 1. FC Wolfsburg war zum letzten Bezirkspokalspiel der Gruppenphase beim SSV Vorsfelde nicht mehr angetreten. "Da bin ich sehr böse. Wenn der 1. FC mit uns punktgleich gewesen wäre, hätte er gespielt, da bin ich mir sicher. Das ist unsportlich in allergrößtem Maße", hatte Adamczyk gesagt.

Rezzoug, der mit seinen 38 Jahren ab und an noch in der Zweiten spielt, sagt: "Jeder weiß, dass das nicht meine Art ist, einfach abzusagen. Mit der Platzierung in der Tabelle hatte das nichts zu tun. Wir hatten schon am Donnerstag für das Nachholspiel Probleme gehabt, danach noch zwei Verletzte. Es ging einfach nicht." Er fügt hinzu: "Es war keine böse Absicht. Zumal ich selbst mal vier Jahre beim SSV gespielt habe, mich dort immer wohlgefühlt habe."