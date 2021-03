Nach Bielefeld-Pleite: RB Leipzigs Frauen gastieren bei Turbine Potsdam

Leipzig. Wenn RB Leipzig als Tabellenführer der 2. Bundesliga Nord am Sonntag zum Auswärtsspiel beim Tabellenletzten 1. FFC Turbine Potsdam II im Sportforum Waldstadt antritt, ist an den Ärmeln der Spielerinnen und im Stadion der Slogan "Nicht ohne meine Mädels" präsent. Er ist Teil einer Kampagne, die der Deutsche Fußball-Bund im Frühsommer 2018 initiierte, um laut eigener Aussage Mädchen und Frauen "nachhaltig für Fußball zu interessieren". Denn es ist noch lange nicht so, dass der Spruch von Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter aus dem Jahr 1995, "Die Zukunft des Fußballs ist weiblich", zum Allgemeingut gehört.

