Nach Boateng-Wechsel zu Lyon: Diese arbeitslosen Profis suchen noch einen neuen Verein

Er hat einen neuen Klub gefunden: Jerome Boateng hat nach seinem Aus bei Rekordmeister Bayern München am Mittwoch einen Zweijahresvertrag bei dem französischen Klub Olympique Lyon unterschrieben. "Ich hatte auch andere Angebote, aber ich habe mich schnell entschieden und bin überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben“, sagte der Weltmeister von 2014. Im Gegensatz zu Boateng gibt es aber noch Profis, die auf der Suche nach einem neuen Klub sind. Der SPORT BUZZER stellt fünf prominente Kicker vor, die aktuell arbeitslos sind.

Einer von ihnen ist Shkodran Mustafi , der wie Boateng mit dem DFB-Team 2014 Weltmeister wurde. Der 29-Jährige stieg zuletzt mit Schalke 04 aus der Bundesliga ab, ist seitdem ohne Verein. Angeblich soll der FC Turin aus italienischen Serie A Interesse an dem Innenverteidiger haben und eine Unterschrift kurz bevorstehen. Schon von Januar 2012 bis Sommer 2014 kickte Mustafi in Italien, absolvierte 50 Pflichtspiele für Sampdoria Genau. Vor dort ging er 2014 nach Valencia, von wo ihn der FC Arsenal im Sommer 2016 für eine Ablöse von 41 Millionen Euro kaufte. Jetzt kann ihn jeder Klub zum Ablöse-Nulltarif bekommen.

Auch Max Meyer hat noch keinen neuen Klub gefunden. Zuletzt spielte der Mittelfeldspieler in Köln, der FC machte ihm aber kein neues Angebot. Meyer kickte zuvor jahrelang in der Jugend von Schalke, verließ den Klub 2018 im Streit, es gab Mobbing-Vorwürfe gegen den Verein. Legendär die damaligen Wort-Gefechte des Ex-Managers Christian Heidel und Meyers Berater Roger Wittmann im Zusammenhang einer geplanten Vertragsverlängerung, die Heidel wie folgt wiedergab. "Er hat zu mir fast wortwörtlich gesagt: ‚Christian, wir beide müssen erst einmal feststellen, ob wir von dem gleichen Spieler sprechen. Ich rede von dem Weltklasse-Spieler Max Meyer, der in jeder europäischen Spitzenmannschaft Stammspieler sein wird und aller Voraussicht nach zur Weltmeisterschaft nach Russland fährt. Wenn wir von dem gleichen Spieler sprechen, kannst du mir ein Angebot schicken.‘ Witmann soll gekontert haben: "Ich glaube, dass Christian Heidel Weltklasse gar nicht beurteilen kann.“ Meyer kam dann bei Crystal Palace unter - bevor zum FC wechselte, jetzt steht er ohne Verein da.