Nach Brand in Wittingen: Unterstützung für die Familie von FSV-Platzwart Schulz

„Es ist schon ein Hammer, was da kommt“, sagt Schulz. „Ich kenne jede Menge Leute, vom Fußball und auch durch die Arbeit. Mein Chef hat als Erster gespendet, und es wurde schnell eine Spendenseite bei Facebook eingerichtet – darüber hinaus haben wir sogar ein Paket mit Kleinigkeiten aus Schleswig-Holstein bekommen, ohne Absender. Da weiß man gar nicht, wie man sich bedanken soll.“

Klar, dass auch der FSV seinem Platzwart, den sich um die Anlage in Vorhop kümmert, unter die Arme greifen will. „Am Sonntag habe ich dem Verein gesagt: ’Nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich die nächste Zeit nicht so sehr kümmern kann.’ Noch am selben Tag kamen die ersten Spenden aus dem Verein“, so Schulz. FSV-Vorsitzender Nicky Urbanitsch hatte in den FSV-Whatsapp-Gruppen gefragt, wer sich beteiligen will. „Wir haben überlegt: Wie können wir helfen? Also habe ich mir die Kontonummer besorgt und rumgefragt, wer spenden will“, erklärt Urbanitsch.

Damit nicht genug: Es wurde eine Email-Adresse eingerichtet, unter der man sich für Sachspenden melden kann. „Innerhalb von zwei Tagen sind 138 Mails gekommen“, freut sich Schulz. Der Einsatz seines Vereins freut den Platzwart sehr: „Ich finde es total toll vom FSV, eine Hand wäscht die andere. Möbel und Kleidung haben wir schon viel bekommen, es geht noch um Kleinigkeiten.“ Schließlich haben Schulz’ Mutter sowie die übrigen Bewohner des Hauses „nichts mehr, nicht mal einen Küchentisch“, so Urbanitsch.