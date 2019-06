Nach brutalem Foul: RB Leipzigs Neuzugang Hannes Wolf schwer verletzt

Leipzig. Hiobsbotschaften RB Leipzig! Den Messestädtern droht ein längerfristiger Ausfall von Neuzugang Hannes Wolf. Der 20-Jährige musste am Montagabend in der Partie der U21-EM zwischen Serbien und Österreich verletzt ausgewechselt werden. Nach einer rüden Attacke von Vukasin Jovanovic, der ihn in der 74. Minute von hinten umgrätschte, blieb Wolf liegen. Der schlimme erste Verdacht: ein gebrochenes Sprunggelenk. So twitterte es des Österreichische Fußballbund (ÖFB) direkt aus der Kabine.