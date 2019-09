Nach Bus-Unfall: Bürgerpreis für Initiator der VfB-Fair-Play-Aktion

Der BSC Acosta war schärfster Verfolger des Spitzenreiters aus Peine in der Landesliga. Dennoch bat der Verein alle restlichen vier Gegner des VfB darum, nicht gegen die durch den Unfall dezimierten Peiner anzutreten und ihnen so die Meisterschaft und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga zu ermöglichen. Diese Geschichte rührte auch die mehr als 250 Chefredakteure der Bürgerpreis-Jury, für sie ist Frank Mengersen „Deutschlands Bürger des Jahres“. „Das hört sich mächtig an und es ehrt mich“, sagte der Braunschweiger dem Sportbuzzer. Welche Wellen seine Fair-Play-Aktion bundesweit schlug, habe ihn aber selber überrascht. „Das habe ich unterschätzt.“