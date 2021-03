Nach Corona-Abreise vom DFB: Gladbach-Profi Hofmann wird Freiburg-Spiel wohl verpassen

Bundestrainer Joachim Löw verzichtete nach den beiden Ausfällen darauf, für die Spiele in Rumänien am Sonntag und gegen Nordmazedonien am Mittwoch (beide 20.45 Uhr, RTL) weitere Spieler nachzunominieren. "Wir machen jeden Tag Testungen. Sollte nichts mehr so sein, bleiben wir in der Gruppe", sagte er. Es sei derzeit auch nicht so einfach, neue Spieler kurzfristig in die Corona-Blase zu holen.