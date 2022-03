Nach Corona-Absage: Martinson vor Trainer-Debüt mit VfL-Handballerinnen

Eigentlich hätte Joschi Martinson sein Debüt als Interimstrainer des VfL Wolfsburg schon längst hinter sich gebracht, doch Corona hatte den Drittliga-Handballerinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Partie gegen den SV Germania Fritzlar hätte ursprünglich am 20. Februar ausgetragen werden sollen, in der Mannschaft von Martinson gab es jedoch einige positive Fälle. Anschließend hatte der VfL ein spielfreies Wochenende.

Die Corona-Fälle sind mittlerweile aber überwunden, die letzte Spielerin konnte sich am Mittwoch freitesten und stände für Samstag bereit, wenn die Wolfsburgerinnen in der heimischen BBS-Sporthalle ab 19 Uhr auf den ASC Dortmund 09 treffen. „Ansonsten sind alle gesund“, erklärt Martinson, der sich für die aktuelle Trainingswoche eigentlich einiges vorgenommen hatte: „Ich wollte die Trainingszeiten aufteilen und in der einen Hälfte den Angriff, in der anderen die Abwehr trainieren“, so der Interimscoach. Vor allem in der Deckung habe er sich einige Änderungen im Hinblick auf die anstehende Partie vorgenommen. Doch die Trainingsbeteiligung entsprach nicht seinen Vorstellungen. „Wenn dir aus der eigentlichen Startaufstellung einige Spielerinnen fehlen, bist du als Trainer natürlich sauer.“