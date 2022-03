Nach Corona-Ausbruch: Mainz beantragt bei der DFL auch Verlegung des Augsburg-Spiels

Der FSV Mainz 05 hat bei der Deutschen Fußball Liga auch die Verschiebung der Partie beim FC Augsburg beantragt. "Mainz 05 steht zu diesem Spiel nicht die notwendige Anzahl an einsatzfähigen und spielberechtigten Spielern zur Verfügung", teilte der von Corona-Fällen gebeutelte Bundesligist am Mittwoch mit. Bei den Rheinhessen war bereits die Begegnung gegen Borussia Dortmund vom vergangenen Sonntag verlegt worden. Mainz müssten nun am Samstag (15.30 Uhr) in Augsburg antreten.

Anzeige