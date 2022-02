Nach Corona-Ausbruch: Volleyballerinnen des Dresdner SC bangen ums Pokalfinale

Dresden. Die DSC-Volleyballerinnen sind bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Doch ausgerechnet jetzt, wenige Tage vor dem Pokalfinale gegen Stuttgart am kommenden Sonntag in Mannheim, hat das Virus beim deutschen Meister so richtig reingeschlagen. Und es ist sogar kaum mehr vorstellbar, dass der sechsmalige Pokalsieger in der SAP-Arena aufschlagen kann.

