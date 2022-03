Nach Corona-Infektion: Wolfsburgs Top-Sprinter Almas steckt mitten in der Vorbereitung

Ende Februar lief Almas die 60 Meter bei den Hallen-DM in Leipzig in 6,67 Sekunden – gleichbedeutend mit Platz fünf. Knapp einen Monat später spricht der VfLer von „keiner herausragenden, aber durchschnittlichen Leistung“. Im Vorlauf war er stark unterwegs, konnte daran im Finale aber nicht anknüpfen. „Natürlich wäre ich gern auf dem Treppchen gelandet, aber das war mit Blick auf die Konkurrenz auch sehr schwer“ , blickt der VfL-Flitzer zurück. Sieger Lucas Ansah-Peprah vom Hamburger SV (6,58 Sekunden) war jedoch nicht weit entfernt – ebenso wie die weiteren Podiumsplatzierten Kevin Kranz (6,60) und Owen Ansah (6,61). Zeiten, die sicherlich auch der Wolfsburger erreichen kann. „Natürlich kommt es immer auch ein Stück weit auf die Tagesform an“, weiß er. Diese war zwar solide, aber eben nicht gut genug für Edelmetall.

Solide, aber nicht überzeugend begann das Jahr 2022 für den Top-Sprinter des VfL Wolfsburg. Klar ist: Deniz Almas richtet den Blick stets in Richtung Medaillenränge, die er bei den Deutschen Hallenmeisterschaften kürzlich in Leipzig knapp verpasste. Allerdings bietet das restliche Dreivierteljahr noch viele Möglichkeiten für den 24-Jährigen, sich an Gold, Silber oder Bronze heranzupirschen. Die Vorbereitung auf ganz besondere Highlights läuft längst auf Hochtouren. Eine kürzliche Corona-Infektion brachte seinen Plan nur bedingt ins Wanken.

Doch die Wettkämpfe in Sachsen sind abgehakt, der Blick geht bereits in Richtung Sommer. „Ich bin voll im Training, mein Fokus liegt gerade auf dem Aufbautraining“, erklärt Almas. Allerdings warf ihn eine Corona-Infektion kurz nach den Hallen-DM kurzzeitig zurück. „Ich merke die Folgen zum Glück nicht extrem“, verrät er. Sein Körper spielt – zumindest bislang – mit, die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Das kurzfristige Ziel, auf das der Wolfsburger hinarbeitet, sind die Deutschen Freiluft-Meisterschaften im Juni in Berlin. Anschließend hat sich Almaz aber auch für die Welt- und Europameisterschaften einiges auf die Fahnen geschrieben.

Bei den nationalen Wettkämpfen in der Hauptstadt erhofft sich der Youngster eine „gute Position in den Top-Drei“. Allerdings weiß er auch, dass dies alles andere als ein Selbstläufer wird und Spannung vorprogrammiert ist: „Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Gerade viele junge Sprinter laufen aktuell sehr gute Zeiten. Genau genommen kann jeder gewinnen, sodass es heiß her gehen wird.“

Am 6. April reist Almaz mit der deutschen Nationalmannschaft für sechs Wochen in die USA, um dort ein Trainingslager, womöglich aber auch den einen oder anderen Probe-Wettkampf in Vorbereitung auf WM und EM zu absolvieren. Der VfLer glaubt fest daran, dass weder die Pandemie noch der Ukraine-Krieg ihm und seinen Kollegen einen Strich durch die Rechnung machen können: „Natürlich hat man beides im Hinterkopf, aber ich denke momentan nicht, dass das einen Einfluss hat.“ In Amerika herrscht das 2G-Prinzip, zudem werden regelmäßig Corona-Tests durchgeführt.

Generell hofft Almas auf ein Jahr mit möglichst vielen Medaillen: Angefangen bei den DM in Berlin möchte er mit der deutschen Staffel, aber auch bei den WM im Juli in den USA Edelmetall gewinnen. Bei den Heim-EM im August in München strebt der Wolfsburger zunächst einmal einen Einzelstartplatz an, möchte dann möglichst auch dort aufs Podium sprinten. Generell steht Almas in den nächsten Wochen und Monaten ein „straffes Programm“ bevor. Das Thema „Belastungssteuerung“ spielt natürlich eine tragende Rolle, doch der VfL-Sprinter hat in 2022 große Ziele und seine Vorbereitung dementsprechend aufgebaut.