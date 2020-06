Nach Corona-Pause: Andreas Toba stellt sich einem Fernwettkampf

Die Wettkampfpremiere 2020 bietet eine besondere Herausforderung für Andreas Toba. Der Turner vom TK Hannover trifft am Donnerstag, 25. Juni (19 Uhr) auf seine Nationalmannschaftskollegen – in einem Fernduell.

Der 29-Jährige geht in seiner heimischen Trainingshalle im Sportleistungszentrum am Maschsee ans Königsgerät Reck, seine Kollegen bieten ihre Flugschau in Berlin, Halle/Saale sowie den übrigen Leistungszentren. Die Übungen finden unter Wettkampfbedingungen statt.

Bereits am Sonntag messen sich die besten Sportlerinnen des Deutschen Turnerbundes in solch einer „Turn-Team Battle“ – auf dem Schwebebalken. Elisabeth Seitz beispielsweise wird in Stuttgart antreten, die Kölnerin Sarah Voss in Bergisch Gladbach und Pauline Schäfer in Chemnitz. Insgesamt stellen sich 24 Männer und Frauen diesem Format.