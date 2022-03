Nach Corona-Pause: Dresdner SC siegt in Straubing

Straubing/Dresden. Es war das erwartet schwere Spiel nach drei Wochen Corona-Pause, doch am Ende konnten sich die Volleyball-Frauen des Dresdner SC bei NawaRo Straubing mit 3:1 (15:25, 25:22, 25:19, 25:19) durchsetzen. Besonders erfreulich war dabei das gelungene Comeback von Mittelblockerin Monique Strubbe, die nach doppeltem Bänderriss in der Startformation stand und gleich bei ihrem ersten Einsatz zur „MVP“ gewählt wurde.

„Mehr war für uns nicht möglich“

Auch wenn die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl mit einigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatten, konnten sie sich wenige Tage vor dem Pokalfinale am Sonntag in Wiesbaden erstmals wieder etwas Wettkampf-Feeling und Spielpraxis holen. Monique Strubbe meinte nach dem Sieg: „Man hat schon gesehen, dass wir einige Abstimmungssorgen hatten, das wurde dann im Laufe des Spiels besser. Wir konnten ja erst in dieser Woche wieder komplett als Mannschaft trainieren.“