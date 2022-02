Nach Corona und langer Pause: SC DHfK Leipzig arbeitet an der Fitness

Leipzig. Es ist eine ungewöhnlich lange Pause, in der die Handballer des SC DHfK gerade stecken. Ganze elf Tage liegen zwischen der letzten Partie am 13. Februar und der nächsten am Donnerstag gegen die MT Melsungen. Es ist eine Pause, die gerade recht kommt, leidet die Mannschaft doch immer noch unter Auswirkungen von Coronaerkrankungen und Verletzungen. „Es ist echt schwer einzuschätzen, wie fit ich bin. Ich habe erst zweimal wieder trainiert und zwei Spiele gespielt“, sagte etwa Marko Mamic auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Der Abwehrchef und kroatische Nationalspieler hatte sich Mitte Januar mit dem Coronavirus infiziert, durfte nicht an der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei teilnehmen, sondern musste 20 Tage in Quarantäne in einem Hotelzimmer in Szeged ausharren.

