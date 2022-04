Nach Crash in Saudi-Arabien: So geht Mick Schumacher das Formel-1-Rennen in Melbourne an

Formel-1-Fahrer Mick Schumacher ist nach seinem schweren Unfall vor knapp zwei Wochen in Saudi-Arabien bereit für die Rückkehr in seinen Rennwagen. "Mir geht es sehr gut, es gibt keine Nachwirkungen", sagte der 23-Jährige am Donnerstag in einer digitalen Medienrunde. Schumacher hatte nach einem heftigen Einschlag in die Streckenbegrenzung in der Qualifikation in Dschidda vorsorglich auf einen Start im Rennen einen Tag später verzichtet. Im australischen Melbourne wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher an diesem Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) wieder dabei sein.

