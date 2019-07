Nach Datenklau bei RB Leipzig: Klage gegen Eintracht Frankfurt e.V eingereicht

Demnach umfasst die Klageschrift 530 Seiten und wurde den Beschuldigten am 1. Juli 2019 zugestellt. Vorgeworfen wird dem Verein, in einem Zeitraum von 22 Monaten insgesamt 5664 mal illegal auf das System der ISB zugegriffen zu haben. Das Online-Portal bietet Vereinen Infos über Jugendspieler und Profis an – darunter Videos, Ausstiegsklauseln, Vertragslaufzeiten und Leistungs-Bewertungen. Die Daten nutzen die Clubs unter anderem, um Entscheidungen in Transferfragen treffen.