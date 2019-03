Nach Debakel in Bielefeld: Sollte sich Hannover 96 von Thomas Doll trennen? 

In sieben Spielen holte Thomas Doll nur drei Punkte. Ein Sieg und sechs Niederlagen sind die erschreckende Bilanz des Übungsleiters. Am Freitag folgte dann der nächste Tiefschlag: 96 reiste zu einem Testspiel nach Bielefeld. Ziel: Selbstvertrauen für die anstehenden Bundesliga-Aufgaben tanken. Doch dieser Plan scheiterte gnadenlos. Die "Roten" präsentierten sich allenfalls wie eine schlechte Zweitliga-Mannschaft und gingen mit 0:5 (!) baden.

Schon nach den Niederlagen gegen Hoffenheim und Stuttgart hatte der 52-Jährige sein Team in der Öffentlichkeit scharf kritisiert, nach dem Spiel stellte Doll seine Mannschaft erneut an den Pranger. "Das war beschämend für eine Bundesliga-Mannschaft", sagte Doll nach dem Spiel in Bielefeld. Ein Fußball-Trainer ist immer mitverantwortlich für die gezeigten Leistungen seines Teams. Und die von Hannover 96 sind phasenweise unterirdisch.

Sollten die "Roten" also abermals den Trainer wechseln? Erst nach dem Spiel in Augsburg stellten Horst Heldt und Martin Kind klar, dass Doll auf jeden Fall weiter Trainer von 96 bleiben wird. Doch nun folgte die schockierende Testspiel-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Findet nun ein Umdenken bei den Verantwortlichen statt? Es bleibt abzuwarten.

Was würdet Ihr tun? Sollte Hannover 96 einen weiteren Trainerwechsel vollziehen? Oder sollte Thomas Doll weiter im Amt bleiben? Stimmt ab und verratet uns Eure Meinung!